Catherine Birmingham, madre dei bambini noti come la “famiglia del bosco” di Palmoli, ha dichiarato che i figli desiderano tornare a casa. La famiglia ha deciso di restare in Italia, anche se i bambini manifestano il desiderio di ritornare nel loro paese d’origine. La madre ha rilasciato un’intervista in cui ha confermato questa volontà, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo della scelta.

Catherine Birmingham, mamma dell’ormai nota “ famiglia del bosco ” di Palmoli, è stata intervistata nei programmi “Cinque Minuti” e “Porta a Porta”, condotti da Bruno Vespa, in onda questa sera su Rai 1 e per la prima volta dopo mesi ha parlato ampiamente della sua situazione e di quella della sua famiglia. I suoi bambini sono ormai da mesi in una casa famiglia, separati da lei e dal padre e ora l’obiettivo principale e prioritario è quello di lavorare per il ricongiungimento. “La separazione dai miei figli? È stato un momento estremamente traumatico, è un periodo per il quale ancora soffro. È stato un trauma molto grave per me. Ora ogni giorno mi concentro sul ricongiungimento, sul riportarli a casa”, ha spiegato la donna, assistita con il marito dall’avvocato Simone Pillon dopo la rinuncia del precedente legale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia del bosco, parla mamma Catherine: “I bimbi vogliono tornare a casa, noi resteremo in Italia”

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Famiglia nel bosco, mamma Catherine: «I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male»

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