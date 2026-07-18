Bethesda ha ufficialmente annunciato che Fallout 3 e Fallout: New Vegas saranno rimasterizzati. La società ha confermato i lavori sui due titoli, dopo anni di voci e indiscrezioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di uscita o sulle caratteristiche delle versioni rimasterizzate. L’annuncio riguarda esclusivamente i due giochi, senza menzioni di altri progetti o remake. La notizia è stata comunicata attraverso canali ufficiali, senza ulteriori approfondimenti sui contenuti o sulle modalità di distribuzione.

Dopo anni di speculazioni, leak e speranze della community, è arrivata finalmente la conferma ufficiale: Fallout 3 e Fallout: New Vegas riceveranno versioni rimasterizzate. A svelarlo è Bethesda Game Studios attraverso una lettera aperta pubblicata sui canali social, un documento che traccia la roadmap strategica dello studio per i prossimi anni e che ridefinisce il futuro delle sue franchise più iconiche. L’annuncio arriva in un momento particolare per il franchise, che continua a godere di un successo straordinario grazie alla serie televisiva di Amazon Prime Video, candidata a 10 Emmy per la seconda stagione. La terza stagione è già in produzione, mentre il brand Fallout compie il suo percorso verso il trentesimo anniversario, previsto per il 2027, che sarà celebrato con un evento speciale a Washington D. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fallout 3 e New Vegas tornano davvero: Bethesda conferma i remaster e svela altri grandi piani

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