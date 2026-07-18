bethesda annuncia fallout 5 e due remaster storiche

Bethesda ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Fallout 5 e due remaster di giochi storici. La notizia è stata comunicata attraverso un breve comunicato, senza dettagli specifici su date di uscita o contenuti, ma confermando il coinvolgimento diretto dello studio in questi progetti. La società ha inoltre confermato che si concentrerà su nuovi titoli e remake di giochi passati, senza fornire ulteriori informazioni sui tempi di realizzazione.

Bethesda Game Studios ha svelato i suoi programmi per i prossimi anni, confermando ufficialmente alcuni dei progetti più attesi dai giocatori. La nuova tabella di marcia comprende Fallout 5, le versioni rimasterizzate di Fallout 3 e Fallout: New Vegas, un progetto affidato a Obsidian Entertainment e nuovi contenuti dedicati a Starfield e Fallout 76. Nonostante la grande quantità di produzioni annunciate, la priorità dello studio rimane The Elder Scrolls VI. La maggior parte del gruppo di sviluppo è attualmente impegnata sul nuovo gioco di ruolo fantasy, mentre Fallout 5 si trova ancora nelle prime fasi di lavorazione. Fallout 5 è ufficiale, ma servirà ancora tempo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Bethesda throws out INSANE LIES! Fallout 5, Elder Scrolls 6 RUSHED, Fallout 3/New Vegas Remaster!

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