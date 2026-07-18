fallimenti pilotati e dissesto di 5 milioni cinese alla sbarra

A settembre, un uomo di nazionalità cinese sarà giudicato con il rito abbreviato al Tribunale di Monza per un caso di fallimenti pilotati. L’indagine riguarda una serie di fallimenti che hanno causato un dissesto finanziario di circa 5 milioni di euro. L’accusa riguarda la gestione fraudolenta di aziende coinvolte nel dissesto economico. La procedura si svolgerà nel rispetto delle norme sul processo abbreviato.

Per la catena di fallimenti pilotati che ha portato a un dissesto di 5 milioni di euro è chiamato a settembre al Tribunale di Monza, dove sarà giudicato con il rito abbreviato. E intanto per recuperare i crediti si sta cercando di ‘piazzare’ migliaia di prodotti che però devono risultare omologati con il marchio Ce, altrimenti sono da considerare merce pericolosa o contraffatta. Nella lente dei magistrati il gruppo guidato da un cinese, accusato di avere escogitato un vorticoso nascere e morire di società che vendevano piccoli elettrodomestici online per la casa, che avrebbe fatturato più di un miliardo di euro senza mai pagare le tasse. A... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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