Dissesto idrogeologico quasi 18 milioni alla Sicilia e fondi anche per l' Agrigentino | ecco dove

Da agrigentonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha assegnato circa 18 milioni di euro alla Sicilia per interventi contro il dissesto idrogeologico. Una parte delle risorse è destinata all’Agrigentino, mentre il resto copre altre aree dell’isola. I fondi sono stati stanziati per interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio. La distribuzione delle risorse avviene attraverso bandi pubblici e programmi di investimento specifici. Nessuna informazione è stata fornita sui progetti dettagliati o sui tempi di realizzazione.

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Quasi 18 milioni di euro destinati alla Sicilia per finanziare interventi contro il dissesto idrogeologico. Le risorse arrivano dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e serviranno a sostenere progetti presentati dall’assessorato regionale al Territorio guidato da Giusi Savarino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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