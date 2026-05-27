Dissesto idrogeologico quasi 18 milioni alla Sicilia e fondi anche per l' Agrigentino | ecco dove

Notizia in breve

Il governo ha assegnato circa 18 milioni di euro alla Sicilia per interventi contro il dissesto idrogeologico. Una parte delle risorse è destinata all’Agrigentino, mentre il resto copre altre aree dell’isola. I fondi sono stati stanziati per interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio. La distribuzione delle risorse avviene attraverso bandi pubblici e programmi di investimento specifici. Nessuna informazione è stata fornita sui progetti dettagliati o sui tempi di realizzazione.