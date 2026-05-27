Dissesto idrogeologico quasi 18 milioni alla Sicilia e fondi anche per l' Agrigentino | ecco dove
Il governo ha assegnato circa 18 milioni di euro alla Sicilia per interventi contro il dissesto idrogeologico. Una parte delle risorse è destinata all’Agrigentino, mentre il resto copre altre aree dell’isola. I fondi sono stati stanziati per interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio. La distribuzione delle risorse avviene attraverso bandi pubblici e programmi di investimento specifici. Nessuna informazione è stata fornita sui progetti dettagliati o sui tempi di realizzazione.
Quasi 18 milioni di euro destinati alla Sicilia per finanziare interventi contro il dissesto idrogeologico. Le risorse arrivano dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e serviranno a sostenere progetti presentati dall’assessorato regionale al Territorio guidato da Giusi Savarino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Quasi 100 milioni spesi in Sicilia ma non per Niscemi
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