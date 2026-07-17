A Monza, un cittadino cinese sarà giudicato in tribunale a settembre con il rito abbreviato per aver orchestrato una serie di fallimenti pilotati. L’indagine ha accertato che le azioni hanno causato un dissesto finanziario di circa 5 milioni di euro. L’uomo è accusato di aver messo in atto questa catena di fallimenti, che ha coinvolto diverse società e ha portato a ingenti perdite.

Monza, 17 Luglio 2026 – E' chiamato a settembre al Tribunale di Monza, dove sarà giudicato con il rito abbreviato per la catena di fallimenti pilotati che ha portato a un dissesto di 5 milioni di euro. E intanto per recuperare i crediti si sta cercando di 'piazzare' le migliaia di prodotti che però devono risultare omologati con il marchio Ce altrimenti sono da considerare merce pericolosa o contraffatta. Nella lente dei magistrati il Gruppo guidato da un cinese, accusato di avere escogitato un gioco di scatole cinesi, un vorticoso nascere e morire di società, che vendevano piccoli elettrodomestici on-line per la casa, che avrebbe fatturato più di un miliardo di euro senza mai pagare le tasse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, escogitò una serie di fallimenti pilotati da 5 milioni di euro: cittadino cinese a processo

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