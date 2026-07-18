Fabrizio Bosso e la Casa del Jazz Orchestra a Roma l' omaggio a Miles Davis per i suoi 100 anni

A Roma, Fabrizio Bosso e la Casa del Jazz Orchestra hanno eseguito un omaggio a Miles Davis, celebrando il centenario del trombettista. Lo spettacolo si è svolto con le partiture originali di Gil Evans, sotto la direzione di Mario Corvini. La serata ha riproposto brani storici, con strumenti acustici e arrangiamenti autentici. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, esibendosi nel rispetto delle partiture originali di Davis.

Sulle partiture originali di Gil Evans, l’omaggio di Fabrizio Bosso e la Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini, a Miles Davis. Per le celebrazioni del centenario del grande trombettista statunitense, venerdì 17 luglio, per il festival Summertime, sul palco di Villa Osio, l’esecuzione in prima assoluta di «Sketches of Spain», l’album del 1960 di Davis, considerato un capolavoro assoluti dell’incrocio tra jazz e musica colta e massima espressione creativa del lungo sodalizio artistico e di amicizia, del jazzista con il grande pianista e compositore Gil Evans.Bosso e orchestra hanno eseguito fedelmente i brani dell’album uno dopo l’altro, tra soluzioni timbriche, colori orchestrali e dialettica tra scrittura e improvvisazione. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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