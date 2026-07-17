fabrizio bosso celebra il centenario di miles davis con sketches of spain

Notizia in breve

In occasione del centenario della nascita di Miles Davis, un musicista di grande rilievo del Novecento, un trombettista italiano ha presentato un progetto dedicato a lui. Il concerto si è concentrato su “Sketches of Spain”, uno dei lavori più significativi di Davis. La performance ha coinvolto vari strumenti e ha riproposto brani tratti dall’album, con un approccio che ha reso omaggio al compositore statunitense.