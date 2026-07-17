Fabrizio Bosso celebra il centenario di Miles Davis con Sketches of Spain
In occasione del centenario della nascita di Miles Davis, un musicista di grande rilievo del Novecento, un trombettista italiano ha presentato un progetto dedicato a lui. Il concerto si è concentrato su “Sketches of Spain”, uno dei lavori più significativi di Davis. La performance ha coinvolto vari strumenti e ha riproposto brani tratti dall’album, con un approccio che ha reso omaggio al compositore statunitense.
foto Roberto Cifarelli ROMA – Nel centenario della nascita di Miles Davis, tra i musicisti più rivoluzionari e influenti del Novecento, prende vita un progetto che celebra uno dei momenti più alti della sua produzione artistica. Fabrizio Bosso, affiancato da Mario Corvini e dalla CDJO Casa del Jazz Orchestra, porta in scena “Sketches of Spain”, il celebre album realizzato nel 1960 insieme a Gil Evans, riproposto attraverso le partiture originali del grande arrangiatore americano. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni internazionali dedicate ai cento anni dalla nascita di Miles Davis, con il patrocinio dei suoi eredi, e rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del calendario musicale del 2026. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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