Nel girone della Serie B Old Wild West 2026-27 pubblicato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, Fabriano si trova insieme a squadre storiche come Siena, Roseto, Livorno e Avellino. La squadra marchigiana si affaccia a questa stagione con avversarie di lunga data, tutte inserite nello stesso raggruppamento. Per le Marche, oltre a Fabriano, ci sono anche Pesaro.

Con la pubblicazione dei gironi da parte della Federazione Italiana Pallacanestro prende forma la Serie B Nazionale Old Wild West 202627. Per le Marche Fabriano e Pesaro. La Janus Fabriano, ai nastri di partenza con la denominazione Ristopro Fabriano, è stata inserita nel Girone B, un raggruppamento che si preannuncia particolarmente competitivo e ricco di piazze storiche del basket italiano come Avellino, Siena, Roseto, Livorno, Ravenna e Roma. Per i biancoblù sarà una stagione lunga e impegnativa, che scatterà il 27 settembre e si concluderà, almeno per la regular season, il 25 aprile, con l’obiettivo di conquistare uno dei posti che valgono l’accesso alla post-season. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Fabriano in un girone grandi nomi. Siena, Roseto, Livorno, Avellino: avversarie storiche per la Ristopro

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