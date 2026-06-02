L'esito della doppia sfida tra Ascoli e Brescia deciderà l’ultima squadra promossa in Serie B, completando il quadro delle squadre che includerà Benevento, Arezzo e Vicenza, già promosse al termine del campionato. La decisione arriverà entro la fine della settimana, segnando la conclusione dei playoff. La promozione di questa squadra aggiungerà un nuovo elemento al girone di Serie B, che vedrà confrontarsi squadre con storie di rilievo.

Un tassello e il puzzle sarà completato. L’ultimo verdetto arriverà alla fine della settimana, al termine del doppio confronto tra Ascoli e Brescia che deciderà l’ultima squadra che salirà in Serie B e che andrà a fare compagnia a Benevento, Arezzo e Vicenza, promosse al termine del campionato. L’estate sarà generalmente calda, come sempre, con società che sono alle prese con i conti, altre (alcune neopromosse) con gli impianti. Ma è comunque già possibile ipotizzare i gironi e in particolare quello che vedrà ancora ai nastri di partenza il Perugia. Qualora dovessero essere confermati gli attuali criteri di divisione, i grifoni non avranno un compito facile, con le retrocesse che sono già sulla carta delle big. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, sarà un girone dai grandi nomi. Retrocesse eccellenti e conferme prestigiose

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AREZZO-PERUGIA | GEMELLO-TUMBARELLO PRE GARA CONFERENZA

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