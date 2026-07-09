Avellino Primavera un girone ricco di derby | tutte le avversarie

Nel prossimo Campionato Primavera 2, la regione Campania sarà rappresentata da quattro squadre nel Girone B: Avellino, Benevento, Napoli e Salernitana. La Lega Serie B ha comunicato ufficialmente la composizione dei gironi per la stagione 2026-2027. La presenza di più formazioni campane garantirà diversi derby e incontri tra squadre della stessa regione durante il campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti La Campania sarà protagonista nel prossimo Campionato Primavera 2. La Lega Serie B ha ufficializzato la composizione dei gironi per la stagione 20262027, con quattro formazioni della regione inserite nel Girone B: Avellino, Benevento, Napoli e Salernitana. Un raggruppamento che si preannuncia particolarmente interessante e che offrirà numerosi derby campani nel corso della stagione. Biancoverdi, giallorossi, azzurri e granata si confronteranno con altre dodici formazioni del Centro-Sud, in un torneo che rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita dei giovani talenti verso il calcio professionistico. Il campionato Primavera 2 prenderà ufficialmente il via il prossimo 5 settembre e si concluderà l’8 maggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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