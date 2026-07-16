Lando Norris partirà con 10 posizioni di penalità nel GP del Belgio a Spa. La penalità deriva dalla sostituzione della centralina della sua power unit, che comporta uno svantaggio in griglia. La sostituzione è stata effettuata prima della gara, influenzando la posizione di partenza del pilota. Norris dovrà affrontare la corsa partendo più indietro rispetto alla posizione in cui si era qualificato.

Il GP del Belgio di Lando Norris inizia già ad handicap. Il campione del mondo della McLaren, infatti, dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia di partenza per la sostituzione della centralina della sua power unit. La scelta è stata ragionata e valutata dal team che in questa gara potrà contare sull'aggiornamento del motore Mercedes che il team di Woking potrà sfruttare da questo GP. L'aggiornamento è stato introdotto per correggere i problemi a batteria e centralina che avevano già afflitto la stessa Mercedes, costando ritiri importanti anche a George Russell e Kimi Antonelli. La prima centralina di Norris si era guastata in Cina (il campione del mondo non era nemmeno partito), la seconda in Giappone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1, Norris cambia la centralina: partirà con 10 posizioni di penalità a Spa

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