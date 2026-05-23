Lando Norris ha ottenuto il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La sua posizione gli permette di partire dalla prima fila, ma ha commentato che le condizioni meteorologiche previste per domani potrebbero rendere la gara più difficile. Norris si è mostrato soddisfatto del risultato, anche se ha sottolineato la possibile insidia del meteo.

Lando Norris è soddisfatto dopo aver messo a segno la terza prestazione nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve abbiamo assistito al solito duello tra motorizzati Mercedes con il team color papaya che ha monopolizzato la seconda fila alle spalle delle imprendibili Frecce d’argento. La pole position sulla pista canadese porta la firma di George Russell in 1:12.579 con 68 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli mentre è terzo proprio Lando Norris a 151. Quarta posizione per Oscar Piastri a 203 millesimi dalla vetta, quinta per Lewis Hamilton a 290, mentre in sesta troviamo Max Verstappen a 329. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Un buon terzo posto. Domani il meteo potrebbe complicare la gara”

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