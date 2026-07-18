Kimi Antonelli ha segnato il miglior tempo nelle seconde e terze libere del GP di Spa, con 1:45. Lewis Hamilton si è fermato al quinto posto, coinvolto in un incidente nel finale. Norris e Verstappen hanno concluso rispettivamente secondo e terzo. Durante la sessione, un incidente ha coinvolto un pilota Ferrari, costringendo a una corsa contro il tempo per le qualifiche.

Kimi si conferma con il miglior tempo, segueono Norris e Verstappen. Incidente per il Ferrarrista: parte una corsa contro il tempo per le qualifiche Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione: 1:45.990. Buon tempo anche Norris, secondo con la McLaren, e terzo Verstappen su Red Bull. Seguono Russell e Hamilton, che chiude con un incidente nella terza sessione di prove libere a Spa. Il pilota dellaFerrariha perso il controllo della sua vettura nello stesso punto in cui venerdì a prendere il muro era stato Gasly. Danni alla parte posteriore della SF-26 dell’inglese (ala e gomma posteriore destra divelta, s’ipotizza anche la sostituzione del cambio). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - F1, GP Spa: terze libere ad Antonelli, Hamilton chiude quinto con un incidente nel finale

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