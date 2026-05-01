LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Leclerc leader delle libere davanti ad Antonelli! Hamilton in scia

Durante le sessioni di prove libere del Gran Premio di Miami del 2026, Charles Leclerc si è posizionato in testa con il miglior tempo, seguito da Antonelli e Hamilton. La classifica aggiornata alle 18.49 mostra Leclerc in prima posizione con un tempo di 1:29, mentre Antonelli e Hamilton si trovano rispettivamente alle sue spalle. Le sessioni sono state caratterizzate da diverse strategie e tempi, con i piloti che cercano di ottimizzare le prestazioni prima delle qualifiche ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Ecco la classifica aggiornata: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.855 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.224 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.340 4 Lando Norris McLaren +0.353 5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.610 6 Oscar Piastri McLaren +1.148 7 George Russell Mercedes +1.173 8 Franco Colapinto Alpine +1.625 9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.717 10 Nico Hulkenberg Audi +1.740 11 Pierre Gasly Alpine +1.821 12 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.825 13 Liam Lawson Racing Bulls +1.960 14 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.120 15 Alexander Albon Williams +2.266 16 Carlos Sainz Williams +2.297 17 Gabriel Bortoleto Audi +3.013 18 Valtteri Bottas Cadillac +3.🔗 Leggi su Oasport.it

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