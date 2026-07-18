F1 GP Belgio | orari Tv griglia di partenza e scheda del circuito di Spa-Francorchamps

Da gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio del Belgio, la sessione di qualifiche si è conclusa con un risultato che ha determinato la griglia di partenza per la gara di domenica. La gara si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps, noto per le sue curve e variazioni di elevazione. Gli orari di trasmissione televisiva sono stati annunciati e la giornata si è conclusa con i piloti pronti a scendere in pista per la corsa decisiva del weekend.

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Dopo la bella sessione di qualifiche a cui abbiamo assistito sabato pomeriggio, è arrivato il momento della giornata più attesa del weekend, quella della domenica, anche per la decima tappa del mondiale di Formula 1 2026. Sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, è infatti tutto pronto per la gara del Gran Premio del Belgio, in programma domenica 19 luglio. Il favorito d'obbligo della vigilia è senza dubbio Andrea Kimi Antonelli. In ottima forma per tutto il weekend il giovane pilota italiano ha realizzato la sua sesta pole position in stagione e in carriera, la seconda di fila, al volante della Mercedes. Il leader del mondiale ha ottenuto il miglior tempo in Q3 con un bel po' di margine sugli avversari e intende tornare alla vittoria dopo i due zeri nelle ultime tre gare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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