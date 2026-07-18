Durante il Gran Premio del Belgio, la sessione di qualifiche si è conclusa con un risultato che ha determinato la griglia di partenza per la gara di domenica. La gara si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps, noto per le sue curve e variazioni di elevazione. Gli orari di trasmissione televisiva sono stati annunciati e la giornata si è conclusa con i piloti pronti a scendere in pista per la corsa decisiva del weekend.

Dopo la bella sessione di qualifiche a cui abbiamo assistito sabato pomeriggio, è arrivato il momento della giornata più attesa del weekend, quella della domenica, anche per la decima tappa del mondiale di Formula 1 2026. Sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, è infatti tutto pronto per la gara del Gran Premio del Belgio, in programma domenica 19 luglio. Il favorito d'obbligo della vigilia è senza dubbio Andrea Kimi Antonelli. In ottima forma per tutto il weekend il giovane pilota italiano ha realizzato la sua sesta pole position in stagione e in carriera, la seconda di fila, al volante della Mercedes. Il leader del mondiale ha ottenuto il miglior tempo in Q3 con un bel po' di margine sugli avversari e intende tornare alla vittoria dopo i due zeri nelle ultime tre gare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Belgio: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Spa-Francorchamps

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1 GP Miami: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito della FloridaLa quarta tappa del campionato di Formula 1 si svolgerà a Miami, con la gara trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e disponibile anche in streaming su...

F1 GP Canada: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di MontrealLa gara di Formula 1 in Canada si terrà domenica, con copertura in diretta su Sky Sport F1 e streaming su Now.

Temi più discussi: Il Mondiale di Formula 1 è a Spa: tutto il PROGRAMMA, oggi conferenza piloti; GP Spa: orari TV e dove vedere la F1; F1 GP Belgio: gli orari di Spa-Francorchamps, dove vedere la gara in Tv e streaming; Formula 1, Gp del Belgio 2026: orari tv e streaming.

Gli orari TV del GP del Belgio 2026 a Spa-Francorchamps. Segui la sfida Ferrari-Mercedes in diretta su Sky e NOW e in differita su TV8. #formula1 #f1 #spa #sky #tv8 #now x.com

F1 2026 - Orari e dove vedere il GP del Belgio in TV e in Streaming reddit

F1 GP Belgio: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Spa-FrancorchampsTutto pronto per la decima domenica della stagione: la gara sarà in diretta Tv su Sky Sport F1 e in streaming su Now, in differita in chiaro su TV8. Sesta pole dell'anno per Antonelli con la Mercedes ... gazzetta.it

Qualifiche F1, Gp del Belgio: orario, dove vederle in tv e in streamingPiloti in pista oggi a Spa per la corsa alla pole position: tutte le indicazioni per seguire il sabato del motorsport ... corrieredellosport.it