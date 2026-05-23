F1 GP Canada | orari Tv griglia di partenza e scheda del circuito di Montreal

La gara di Formula 1 in Canada si terrà domenica, con copertura in diretta su Sky Sport F1 e streaming su Now. La trasmissione in chiaro sarà su TV8 in differita. La griglia di partenza e gli orari di gara non sono stati ancora comunicati. Il circuito di Montreal ospiterà la quinta corsa della stagione.

Dopo la Sprint e le qualifiche del sabato è arrivato il momento più importante del weekend anche per il quinto appuntamento del mondiale di Formula 1 2026. Sul circuito cittadino di Montreal, dedicato all'ex ferrarista Gilles Villeneuve, è infatti tutto pronto per la gara del Gran Premio del Canada, in programma domenica 24 maggio. Ancora una volta la favorita d'obbligo è la Mercedes, che ha conquistato la vittoria nella Sprint e monopolizzato la prima fila in qualifica. In quel di Montreal il grande protagonista finora è stato George Russell, bravo a ottenere il successo nella gara breve e a realizzare per il terzo anno di fila la pole position. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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