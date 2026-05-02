La quarta tappa del campionato di Formula 1 si svolgerà a Miami, con la gara trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e disponibile anche in streaming su Now. In chiaro, la trasmissione andrà in differita su TV8. Sono stati comunicati gli orari di programmazione e la composizione della griglia di partenza, mentre il circuito della Florida si prepara ad accogliere i piloti per questa competizione.

Dopo la Sprint e le qualifiche del sabato è ora giunto il momento più importante per quanto riguarda il quarto appuntamento stagionale del mondiale di Formula 1 2026. Sul circuito cittadino di Miami, Florida, costruito attorno all'Hard Rock Stadium, è infatti tutto pronto per il Gran Premio di Miami, in programma domenica 3 maggio. Nella prima vera gara dopo una lunga pausa forzata di cinque settimane, a partire davanti a tutti sarà per la terza volta di fila il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande pole position con la sua Mercedes. Un colpo molto importante per il giovane pilota italiano che si è così riscattato dalla delusione della Sprint.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Miami: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito della Florida

Notizie correlate

F1 GP Australia: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di MelbourneDopo le tre sessioni di prove libere e le tre manche delle qualifiche, è giunta finalmente l'ora della prima gara della nuova era regolamentare della...

F1 GP Cina: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di ShanghaiIl primo weekend con la Sprint del campionato del mondo di Formula 1 2026 è pronto al suo atto decisivo.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Formula 1, Gp Miami: dalle libere alla gara, orari, programma e dove vederlo in tv e streaming; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp Miami; F1, orari GP Miami 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming; Formula 1 2026: Gp Miami, orari tv e diretta streaming.

F1, orari GP Miami: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheLa F1 è riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus è negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell’anno con il format della Sprint a ... sport.sky.it

La griglia di partenza del GP Miami di Formula 1 2026: Antonelli in pole, Norris vince la SprintLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it

Pole position per Andrea Kimi Antonelli a Miami Il pilota italiano conquista la terza pole position stagionale e domani scatterà dalla prima fila al volante della sua Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. “Un altro italiano, dopo Riccardo Patrese, entra - facebook.com facebook

QUALI GP DE MIAMI TOP 10 1. ANTONELLI 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Norris 5. Russell 6. Hamilton 7. Piastri 8. Colapinto 9. Hadjar 10. Gasly x.com