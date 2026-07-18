F1 Gp Belgio | Kimi vola e conquista la pole davanti a Max La griglia di partenza
Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Belgio, davanti a Max Verstappen. La sessione di qualifiche si è svolta sul circuito di Francorchamps. Antonelli ha ottenuto il miglior tempo, assicurandosi la prima posizione in griglia. La gara si terrà nelle prossime ore, con la prima fila occupata anche dall’altro pilota. La prestazione di Antonelli si inserisce in una stagione che sta facendo parlare molto nel motorsport italiano.
Francorchamps (Belgio) 18 luglio 2026 - Comunque vada, la stagione di Andrea Kimi Antonelli per il motorsport italiano è degna della leggenda. Il pilota italiano conquista a Spa-Francorchamps la sua sesta pole position in stagione, come solo Alberto Ascari era riuscito nella storia dei corridori italiani in F1 e lo fa abbattendo la resistenza di un super Max Verstappen, solo secondo. Dietro di loro arriva Norris, il quale però sconterà dieci posizioni di penalità in griglia, lasciando il posto a George Russell e Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton partirà dalla terza fila. Qualifiche 1. La Formula 1 attraversa la Manica e della Gran Bretagna, al cospetto dei reali inglesi, si sposta in Belgio, nelle Ardenne, dove batte forte il cuore del motorsport nell'università della F1 a Spa-Francorchamps. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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