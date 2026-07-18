F1 Gp Belgio | Kimi vola e conquista la pole davanti a Max La griglia di partenza

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Belgio, davanti a Max Verstappen. La sessione di qualifiche si è svolta sul circuito di Francorchamps. Antonelli ha ottenuto il miglior tempo, assicurandosi la prima posizione in griglia. La gara si terrà nelle prossime ore, con la prima fila occupata anche dall’altro pilota. La prestazione di Antonelli si inserisce in una stagione che sta facendo parlare molto nel motorsport italiano.