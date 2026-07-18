F1 Gp Belgio Antonelli in pole position davanti a Verstappen | ‘Sono molto contento’

Notizia in breve

Un pilota italiano ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, davanti a tutti. Ha segnato il miglior tempo durante le qualifiche, ottenendo la sua sesta prima posizione in carriera. A circa 317 millesimi di secondo, il secondo classificato, un pilota della Red Bull. Il pilota italiano ha dichiarato di essere molto contento e ha sottolineato l'importanza di partire bene in vista della gara.