F1 Gp Belgio Antonelli in pole position davanti a Verstappen | ‘Sono molto contento’
Un pilota italiano ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, davanti a tutti. Ha segnato il miglior tempo durante le qualifiche, ottenendo la sua sesta prima posizione in carriera. A circa 317 millesimi di secondo, il secondo classificato, un pilota della Red Bull. Il pilota italiano ha dichiarato di essere molto contento e ha sottolineato l'importanza di partire bene in vista della gara.
“Domani sarà importante partire bene”. Parla così il pilota italiano della Mercedes dopo aver conquistato la sua sesta pole in carriera. Dietro di lui la Red Bull di Max Verstappen che stacca di 317 millesimi È il pilota italianoKimi Antonelli che conquista il primo posto nella griglia di partenza del Gp del Belgio di F1. Nella decima tappa del Mondiale il pilota della Mercedes si aggiudica la pole position con un tempo di 1’44’’361 ed è la sua sesta pole in carriera. Dietro di lui la Red Bull diMax Verstappenche stacca di 317 millesimi, poi George Russell con Mercedes e le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Subito dopo Verstappen figurava la McLaren diLando Norris(con uno stacco di 440 millesimi), che dal terzo posto scatta al 13° per la penalità di 10 posizioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Segui gli aggiornamenti su Antonelli.
Antonelli Stuns Monaco For Pole Position
Notizie e thread social correlati
F1: Gp Belgio, Antonelli in pole davanti a VerstappenNella sessione di qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la prima posizione in griglia, davanti a...
Gp Belgio, Antonelli in pole davanti a VerstappenKimi Antonelli della Mercedes ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, decima tappa del campionato.
Temi più discussi: F1, GP Belgio: Antonelli in pole a Spa; Antonelli il più veloce nelle libere del Gp del Belgio di Formula 1. Staccate le Ferrari; Gp Belgio: Antonelli soddisfatto delle libere, svolta enorme nella seconda sessione; F1, GP Belgio: Antonelli svetta nelle FP2, botto per Gasly.
F1, le pagelle delle qualifiche del GP del Belgio a cura di Leo Turrini: Antonelli tra le leggende #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP x.com
KIMI ANTONELLI conquista la Pole Position nel GP del Belgio 2026 #F1 #F1News #f12026 #formula1 #pole #mercedes #antonelli #BelgianGP facebook
F1: Gp Belgio, Antonelli in pole davanti a VerstappenAndrea Kimi Antonelli mette a segno il primo importante colpo nel weekend del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, conquistando la sua sesta ... iltempo.it
F1 | Qualifiche GP Belgio, Antonelli in pole positionQualifiche del GP del Belgio: risultati della sessione e classifica finale con Antonelli in pole position seguito da Verstappen e Norris. newsauto.it
[Motorsport] Mercedes introdurrà le modifiche al motore F1 in Austria dopo il ritiro di Kimi Antonelli al GP di Barcellona reddit