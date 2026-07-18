F1 | Gp Belgio Antonelli in pole davanti a Verstappen

Notizia in breve

Nella sessione di qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la prima posizione in griglia, davanti a Verstappen. È la sesta pole in carriera per il pilota, che ha completato il giro più veloce tra le vetture in gara. La sessione si è svolta con condizioni meteorologiche variabili, influenzando le prestazioni di diversi concorrenti.