F1 | Gp Belgio Antonelli in pole davanti a Verstappen
Nella sessione di qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la prima posizione in griglia, davanti a Verstappen. È la sesta pole in carriera per il pilota, che ha completato il giro più veloce tra le vetture in gara. La sessione si è svolta con condizioni meteorologiche variabili, influenzando le prestazioni di diversi concorrenti.
Andrea Kimi Antonelli mette a segno il primo importante colpo nel weekend del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, conquistando la sua sesta pole position in carriera. Il pilota della Mercedes realizza un fantastico tempo in 1'44"361, rifilando un distacco di 0"317 alla Red Bull di Max Verstappen e di 0"440 alla McLaren di Lando Norris che, con la penalita' di dieci posizioni, sara' costretto a scattare tredicesimo. Quarto crono per l'altra Mercedes di George Russell, che incassa un gap di 0"508 dal compagno di squadra. Deludono le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che non riescono ad andare oltre la quinta e la sesta casella, ad oltre mezzo secondo da Antonelli: entrambi, vista la penalita' di Norris, guadagneranno una piazza in partenza, col monegasco che affianchera' dunque Russell in seconda fila. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Antonelli Stuns Monaco For Pole Position
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