F1 GP Belgio | Antonelli in pole a Spa Ferrari in seconda e terza fila
Il pilota Mercedes ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio a Spa, davanti a Verstappen e Norris. Norris, della McLaren, partirà tredicesimo a causa di una penalità di dieci posizioni. La Ferrari si è piazzata in seconda e terza fila. La sessione di qualifiche si è conclusa con il miglior tempo del pilota Mercedes, seguito dai due piloti di Red Bull e McLaren.
Il pilota Mercedes firma il miglior tempo in qualifica davanti a Verstappen e Norris. Il britannico della McLaren, penalizzato di dieci posizioni, partirà tredicesimo. Leclerc scatterà in seconda fila. Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il pilota della Mercedes ha firmato il miglior tempo in qualifica con un grande 1’44”361. Antonelli ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, staccata di 317 millesimi, e la McLaren di Lando Norris, terza a 440 millesimi ma penalizzata di dieci posizioni in griglia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Qualifiche Belgio: Antonelli in pole, Ferrari si rialza con Leclerc 5° | 2026
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