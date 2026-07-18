F1 GP Belgio | Antonelli in pole a Spa Ferrari in seconda e terza fila

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Il pilota Mercedes ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio a Spa, davanti a Verstappen e Norris. Norris, della McLaren, partirà tredicesimo a causa di una penalità di dieci posizioni. La Ferrari si è piazzata in seconda e terza fila. La sessione di qualifiche si è conclusa con il miglior tempo del pilota Mercedes, seguito dai due piloti di Red Bull e McLaren.