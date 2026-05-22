F1 sprint Canada | Russell rialza la testa ed è pole su Antonelli le Ferrari in terza fila

George Russell ha conquistato la pole position nella sprint di Montreal, superando Antonelli. Le Ferrari si sono piazzate in terza fila. Dopo alcune prestazioni deludenti, il pilota britannico ha migliorato il risultato nella sessione di qualifiche, mentre le scuderie italiane hanno ottenuto posizioni più arretrate. La gara sprint si terrà domani, con Russell in prima fila e le Ferrari più indietro rispetto alle aspettative.

Montreal (Canada) 22 maggio 2026 – Ha preso tante scoppole di recente dal compagno di squadra, ma in questa qualifica sprint può tornare ad alzare la testa. Sarà George Russell a scattare davanti a tutti nella gara del sabato di questo weekend sprint in Canada. Battuto Antonelli, il quale scatterà secondo, pronto a ghermire il primato del compagno di squadra. Restano super competitive le McLaren, entrambe in seconda fila, mentre sono quinta e sesta le due Ferrari, con Hamilton davanti a un Leclerc leggermente sottotono. Qualifiche 1. Dopo l'unica sessione di prove libere, si scende in pista per decidere la griglia di partenza della gara sprint di domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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