Kimi Antonelli ha stabilito il miglior tempo nella terza sessione di prove libere a Spa-Francorchamps, valida per il Gran Premio del Belgio 2026. Durante la sessione, un incidente ha coinvolto il pilota di un team di punta, mentre un altro concorrente ha manifestato difficoltà a mantenere il ritmo. La sessione si è conclusa con Antonelli al primo posto, seguito da altri piloti di alta classifica, mentre alcuni hanno avuto problemi di affidabilità e grip.

Kimi Antonelli continua a dettare legge sulla pista di Spa-Francorchamps e realizza il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’45?990 il crono firmato dal bolognese, estremamente competitivo nel time-attack con gomme soft e naturale favorito per la pole in vista delle qualifiche pomeridiane. Il leader del campionato, perfettamente a proprio agio nel circuito delle Ardenne al volante della sua Mercedes, ha preceduto di 139 millesimi la McLaren di Lando Norris e di 148 millesimi la Red Bull di Max Verstappen senza aver bisogno di migliorarsi nell’ultimo run. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Kimi Antonelli al comando in FP3 a Spa. Incidente per Hamilton, fatica Leclerc

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