F1 disastro Hamilton | distrugge la Ferrari nelle libere a Spa Ora è corsa contro il tempo per le qualifiche

Notizia in breve

Durante le prove libere del Gran Premio del Belgio a Spa, il pilota della Mercedes ha concluso al primo posto con un tempo di 1:45, superando la Ferrari. La sessione ha visto un miglioramento delle prestazioni di alcuni piloti, mentre altri hanno avuto difficoltà. La classifica finale delle libere ha determinato la posizione degli atleti in vista delle qualifiche. La sessione si è svolta in condizioni di pista asciutta e con una buona affluenza di pubblico.