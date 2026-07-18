F1 disastro Hamilton | distrugge la Ferrari nelle libere a Spa Ora è corsa contro il tempo per le qualifiche
Durante le prove libere del Gran Premio del Belgio a Spa, il pilota della Mercedes ha concluso al primo posto con un tempo di 1:45, superando la Ferrari. La sessione ha visto un miglioramento delle prestazioni di alcuni piloti, mentre altri hanno avuto difficoltà. La classifica finale delle libere ha determinato la posizione degli atleti in vista delle qualifiche. La sessione si è svolta in condizioni di pista asciutta e con una buona affluenza di pubblico.
Kimi Antonelli si prende la scena nelle terze prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1 a Spa. Il pilota della Mercedes, leader del campionato, ha chiuso al comando la sessione con il tempo di 1:45.990, confermando il grande feeling con il circuito dopo aver già fatto segnare il miglior crono nelle seconde libere. Alle sue spalle la McLaren di Lando Norris, secondo classificato, e la Red Bull di Max Verstappen, terzo. Quarto posto per l’altra Mercedes di George Russell, mentre Lewis Hamilton ha chiuso quinto al volante della Ferrari. Il sette volte campione del mondo, però, ha concluso la sessione nel modo peggiore. A pochi minuti dalla bandiera a scacchi Hamilton ha perso il controllo della SF-26 nello stesso punto in cui venerdì era finito a muro Pierre Gasly. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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