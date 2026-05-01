Dopo un mese di pausa, le prove libere del Gran Premio di Miami hanno visto le Ferrari protagoniste, con il pilota monogasco che ha conquistato il miglior tempo. Hamilton si è piazzato in quarta posizione, superato da Antonelli, presente tra i primi. Le sessioni si sono svolte nel rispetto delle regole, senza incidenti o anomalie significative. La giornata si conclude con la pista pronta per le qualifiche in programma nelle prossime ore.

La lunga attesa degli amanti della Formula 1 è finalmente finita: dopo un lungo mese di pausa forzata, si è finalmente tornati a correre in pista. A giudicare da quanto visto sul tracciato di Miami nelle prove libere, le distanze tra la Ferrari e la Mercedes si sono ridotte parecchio. Durante tutti i 90 minuti dell’unica sessione di libere, infatti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono battuti ad armi pari con Andrea Kimi Antonelli e le McLaren. Alla fine, è stato il monegasco a far segnare il tempo più veloce, rispondendo all’acuto nel finale di sessione di Max Verstappen. Leggera delusione per l’inglese, che si è visto scippare il terzo tempo da Oscar Piastri sul filo di lana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, bene le Ferrari nelle libere di Miami. Leclerc primo, Hamilton 4° davanti a Antonelli

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