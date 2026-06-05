F1 le Ferrari volano a Monaco | Hamilton e Leclerc davanti a tutti nelle libere

Nelle prime libere di Monaco, la Ferrari ha ottenuto i tempi migliori, con Leclerc davanti a tutti. Hamilton si è piazzato subito alle spalle, mentre le altre scuderie sono lontane. La sessione si è conclusa con la Ferrari in testa, seguito da Hamilton e dagli altri piloti. Nessun incidente o problema tecnico sono stati segnalati durante le prove. La pista si è presentata in condizioni ottimali, favorendo le prestazioni dei top team.

L’inizio del weekend più affascinante del calendario della Formula 1 difficilmente sarebbe potuto andare meglio per i tanti tifosi della Ferrari accorsi nel Principato. Le due Rosse dell’idolo di casa Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono scambiate la prima posizione nelle due sessioni di prove libere in vista del Gran Premio di Monaco di domenica. Una prestazione davvero incoraggiante quella dei due ferraristi, che sembrano confermare le previsioni della vigilia, che vedevano le due Ferrari come favorite per la vittoria finale. Giornata decisamente meno positiva per il leader della classifica piloti Kimi Antonelli, costretto ad accontentarsi del quarto posto dietro a Max Verstappen nella Fp1 e di un quinto nella seconda sessione, superato anche dal compagno di scuderia Russell. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Lewis Hamilton vs Charles Leclerc in table tennis battle

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