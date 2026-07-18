F1 Antonelli in pole a Spa | Verstappen secondo Ferrari in seconda fila

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio del Belgio, fermando il cronometro sull’1’44”361. Verstappen è partito secondo, a 317 millesimi. La Ferrari si è posizionata in seconda fila. La qualifica si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps. Antonelli ha preceduto Verstappen di pochi decimi. La sessione di qualifiche si è conclusa con questa griglia di partenza.

Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio del Belgio e regala alla Mercedes una delle qualifiche più importanti della stagione. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il pilota italiano ha fermato il cronometro sull’1’44?361, precedendo di 317 millesimi Max Verstappen. Una prestazione che vale la sesta pole position della carriera e della stagione per Antonelli. L’italiano ha costruito il risultato dopo una Q1 non particolarmente brillante, nella quale a mettersi in evidenza era stato soprattutto Lando Norris. La Mercedes numero 12 ha però cambiato passo nella Q2, mostrando un ritmo decisamente più competitivo. In Q3 Antonelli ha poi trovato il giro decisivo, riuscendo a lasciarsi alle spalle tutti gli avversari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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KIMI ANTONELLI DOMINA LE QUALIFICHE A SPA! Verstappen 2° con la scia, caos Ferrari!

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