F1 Antonelli domina anche in Belgio Leclerc 4° Hamilton 5°
Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Belgio, dominando tutte le sessioni di prove e le qualifiche sul circuito di Spa-Francorchamps. In gara, ha mantenuto la testa dalla partenza fino al traguardo. Charles Leclerc si è classificato quarto, mentre Lewis Hamilton ha concluso quinto. La gara si è svolta senza incidenti significativi, e Antonelli ha concluso con un vantaggio considerevole sugli avversari.
Come si fa a mettersi dietro alle spalle una delusione cocente come quella che Kimi Antonelli ha subito a Silverstone? Dominando sia le libere che le qualifiche nello storico circuito di Spa-Francorchamps. In uno dei circuiti più lunghi e complicati della stagione della Formula 1, il bolognese lotta a lungo sia con Max Verstappen, che conosce l’università del volante come le sue tasche che con Lando Norris. Il campione del mondo in carica chiude in terza posizione ma scivola al 13° posto per la penalità incassata per aver cambiato la centralina della sua power unit. Non male la sessione di qualifica delle Ferrari, nonostante l’incidente nelle libere del sabato che ha visto Lewis Hamilton finire pesantemente a muro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Segui gli aggiornamenti su Antonelli.
Antonelli domina le FP2 a Spa!
Notizie e thread social correlati
F1, Kimi Antonelli domina le libere in Belgio. Hamilton c’è, Leclerc faticaIn Belgio, durante le sessioni di libere di Formula 1, Kimi Antonelli ha registrato i tempi più veloci, confermando il suo vantaggio sul tracciato di...
LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Norris davanti, brutta Q1 per Antonelli. Hamilton meglio di LeclercDurante le qualifiche del GP Belgio 2026, Norris ha ottenuto il miglior tempo in testa alla classifica.
Temi più discussi: F1, Kimi Antonelli domina le libere in Belgio. Hamilton c’è, Leclerc fatica; F1 | Antonelli già padrone a Spa, ma non basta: Possiamo migliorare; F1, Antonelli domina gara sprint a Silverstone: ordine d’arrivo e nuova classifica piloti; F1 Spa, FP2: Antonelli risorge e domina le libere 2, poi Norris. Passo indietro Ferrari.
Kimi Antonelli domina le qualifiche di Spa e conquista la pole davanti a Verstappen. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton chiudono quinta e sesta, condizionate nel giro decisivo da una bandiera gialla riferita alla pit lane ma visibile anche dalla pista: https://fanpa.g facebook
Kimi Antonelli domina le FP3 del GP del Belgio 2026. Secondo Norris, poi Verstappen. Lewis Hamilton va a muro e Leclerc lancia l'allarme in casa Ferrari. #kimiantonelli #mercedes #spa #fp3 #formula1 #f1 x.com
La griglia di partenza del GP Belgio di Formula 1 2026: Kimi Antonelli si prende la pole, Ferrari sfortunataLa diretta delle qualifiche del GP Belgio di Formula 1: le Ferrari di Leclerc e Hamilton in pista a Spa-Francorchamps per la pole della gara di domani ... fanpage.it
F1, Kimi Antonelli domina le libere in Belgio. Hamilton c’è, Leclerc faticaIl leader della classifica piloti recupera dopo una Fp1 in chiaroscuro ed è il più veloce nelle libere della sera. L’inglese della Ferrari chiude con il quarto posto mentre il monegasco è solo 11° ... msn.com
Leclerc a Silverstone ha conquistato la vittoria n°250 della Ferrari in F1, non che anche la sua 9° in carriera, eguagliando Mark Webber e Oscar Piastri. reddit