F1 Antonelli domina anche in Belgio Leclerc 4° Hamilton 5°

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Belgio, dominando tutte le sessioni di prove e le qualifiche sul circuito di Spa-Francorchamps. In gara, ha mantenuto la testa dalla partenza fino al traguardo. Charles Leclerc si è classificato quarto, mentre Lewis Hamilton ha concluso quinto. La gara si è svolta senza incidenti significativi, e Antonelli ha concluso con un vantaggio considerevole sugli avversari.