I commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d’Italia stanno discutendo con il ministero delle Imprese su una possibile nuova proposta. Il confronto si sta intensificando in vista dell’incontro tra il Governo e i sindacati programmato per il 28 a Palazzo Chigi.

Si infittisce il confronto tra i commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva ed Acciaierie d’Italia e il ministero delle Imprese in vista dell’incontro tra Governo e sindacati fissato per la mattinata del 28 a Palazzo Chigi. Obiettivo è preparare al meglio quest’incontro, dal quale le sigle attendono notizie chiare sul futuro e sulle prospettive dell’azienda. In questa fase, però, non si tratta solo di organizzare il confronto di fine mese, ma anche di migliorare l’offerta del gruppo siderurgico indiano Jindal, che fonti del Mimit ribadiscono essere l’unica concreta presente al momento sul tavolo. Le trattative con gli indiani sono costanti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, confronto con Jindal: ipotesi nuova proposta

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