L’azienda indiana Jindal ha nuovamente presentato un’offerta per l’acquisto dell’ex Ilva, mentre il suo interesse sembra essere meno forte rispetto a prima. Nel frattempo, si parla anche di un possibile coinvolgimento del Qatar come parte delle trattative. La situazione resta in evoluzione, con diverse parti che continuano a seguire da vicino gli sviluppi del caso.

L’indiano Jindal cerca di fare un passo avanti verso l’ex Ilva mentre l’interesse dell’americano Flacks sembra raffreddarsi. Secondo fonti vicine al dossier, venerdì scorso Jindal ha presentato ai commissari un’offerta vincolante (ma su questo termine non ci sono pareri concordi come vedremo) e un accordo di compravendita così come era stato concordato nelle ultime settimane. La proposta, si apprende, avrebbe suscitato interesse nei commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie, che stanno per convocare Jindal per un incontro di approfondimento. La proposta riprende quanto già presentato dal gruppo indiano ma, pare, con qualche modifica migliorativa.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, Jindal rilancia l'offerta. E spunta anche il Qatar

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