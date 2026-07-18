Il ciclista sloveno ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France, una frazione di 155,3 chilometri da Mulhouse a Le Markstein. Sul finale, ha mantenuto il suo ritmo e ha preceduto gli avversari. Un altro successo che rafforza la sua posizione in classifica generale. Il corridore belga ha invece dichiarato che sulla salita finale ha trovato il ritmo adatto alle sue caratteristiche e che la tappa di domani sarà più favorevole.

Il padrone indiscusso della corsa ricorda ancora una volta alla concorrenza chi sia il più forte. L’incontenibile Tadej Pogacar si aggiudica anche la quattordicesima tappa del Tour de France Mulhouse-Le Markstein di 155,3 chilometri e ribadisce la sua straripante superiorità. Remco Evenepoel si stacca sulla salita finale, ma ha il merito di non scomporsi, sale del proprio passo e riesce a trovare quel ritmo che gli consente di limitare i danni e chiudere la giornata con l’ottima quinta posizione a soli quarantotto secondi dal fenomeno sloveno. L’analisi del finale di tappa: “Sulla salita finale andavamo un po’ troppo veloci, ma sono riuscito a trovare il mio ritmo e alla fine non ho perso molto tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Evenepoel: “Sulla salita finale ho trovato il mio ritmo. La tappa di domani più adatta alle mie caratteristiche”

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