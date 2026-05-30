Giro d’Italia 2026 | Vingegaard domina la tappa di Piancavallo sulla salita di Pantani E ipoteca il trionfo finale
Jonas Vingegaard ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, sulla salita di Piancavallo, confermando la sua supremazia durante la gara. La vittoria gli permette di mettere una buona ipoteca sul successo finale, in attesa dell’ultima tappa a Roma. Vingegaard ha già conquistato cinque tappe in questa edizione. La corsa si concluderà domani con il passaggio nella capitale italiana.
PIANCAVALLO (PORDENONE) – Jonas Vingegaard vince la sua quinta tappa in questa edizione del Giro d’Italia e conquista virtualmente il successo finale, in attesa della passerella domani di Roma nell’ultima tappa. La maglia rosa si è aggiudicato la 20a frazione, con arrivo in cima a Piancavallo, sulla salita di Pantani, piazzando lo scatto decisivo a circa 10 km dall’arrivo e staccando ancora una volta i diretti rivali. Il capitano della Visma-Lease a Bike si è imposto con 1’15” su Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e Jai Hindley (Red Bull-Bora Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo anche nella classifica generale. Con il trionfo al Giro Vingegaard può conquistare la tripla corona, avendo già vinto in carriera Tour de France e Vuelta di Spagna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Vingegaard domina a Pila: tris in salita ipoteca sulla maglia rosa!
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Jonas Vingegaard conquista il Giro d’Italia 2026, di cui RTL 102.5 è radio partner, dominando la ventesima tappa con arrivo a Piancavallo. Il corridore danese ha attaccato a oltre dieci chilometri dal traguardo, facendo il vuoto sugli avversari e prendendosi s x.com
Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia 2026: è sua la 20esima tappa, si attende la passerella di Roma facebook
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