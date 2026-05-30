PIANCAVALLO (PORDENONE) – Jonas Vingegaard vince la sua quinta tappa in questa edizione del Giro d’Italia e conquista virtualmente il successo finale, in attesa della passerella domani di Roma nell’ultima tappa. La maglia rosa si è aggiudicato la 20a frazione, con arrivo in cima a Piancavallo, sulla salita di Pantani, piazzando lo scatto decisivo a circa 10 km dall’arrivo e staccando ancora una volta i diretti rivali. Il capitano della Visma-Lease a Bike si è imposto con 1’15” su Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e Jai Hindley (Red Bull-Bora Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo anche nella classifica generale. Con il trionfo al Giro Vingegaard può conquistare la tripla corona, avendo già vinto in carriera Tour de France e Vuelta di Spagna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia 2026: Vingegaard domina la tappa di Piancavallo, sulla salita di Pantani. E ipoteca il trionfo finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vingegaard domina a Pila: tris in salita ipoteca sulla maglia rosa!

Notizie e thread social correlati

Giro d’italia, Vingegaard si impone a Piancavallo e ipoteca la vittoria finaleNella 20ª tappa del Giro d’Italia, il danese della squadra Visma ha vinto a Piancavallo, attaccando a 11 km dall’arrivo.

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita finale di Piancavallo!

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 20: percorso, favoriti e dove vederla in tv; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 18: Percorso, orari, altimetria 28 maggio, dove vedere | Ciclismo; Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità.

Jonas Vingegaard conquista il Giro d’Italia 2026, di cui RTL 102.5 è radio partner, dominando la ventesima tappa con arrivo a Piancavallo. Il corridore danese ha attaccato a oltre dieci chilometri dal traguardo, facendo il vuoto sugli avversari e prendendosi s x.com

[Race Thread] 2026 Giro d’Italia Women – Stage 1 (2.WWT) reddit

Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 20 Gemona del Friuli-Piancavallo LIVE: Vingegaard alla conquista definitiva della maglia rosaLa cronaca in diretta della tappa 20 del Giro d'Italia 2026, Gemona del Friuli-Piancavallo: oggi il redde rationem per la classifica generale e soprattutto per il podio ... sport.virgilio.it

Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 20^ tappa e mette al sicuro la maglia rosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 20^ tappa e mette al sicuro la maglia rosa ... tg24.sky.it