Europei U18 Rieti Sorressa argento nella marcia | Lazouzi quarta per due millesimi
Ai campionati europei under 18 a Rieti, un atleta ha ottenuto la medaglia d’argento nella marcia, mentre un altro si è classificato quarto per due millesimi. Un atleta pugliese ha concluso i 5000 metri di marcia in 20:40.16, ottenendo il secondo posto. Un concorrente si è fermato al quarto posto, e un altro ha mostrato ottime prestazioni nei 100 ostacoli.
Il pugliese Davide Sorressa conquista la seconda medaglia azzurra nei 5000 metri di marcia con il personale di 20:40.16. Quarto Rabai, mentre Succo impressiona nei 100 ostacoli. La marcia regala un’altra medaglia all’Italia agli Europei U18 di atletica a Rieti. Davide Sorressa ha conquistato l’argento nei 5000 metri su pista, chiudendo con il nuovo primato personale di 20:40.16. Il giovane pugliese di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, firma così la seconda medaglia azzurra della rassegna continentale giovanile. Ai piedi del podio Riccardo Rabai, quarto con il personale di 20:43.22. Sorressa ha disputato una gara solida e tatticamente lucida, restando sempre nelle posizioni di vertice e resistendo ai cambi di ritmo degli avversari. 🔗 Leggi su Sportface.it
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