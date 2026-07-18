Europei U18 Rieti Sorressa argento nella marcia | Lazouzi quarta per due millesimi

Notizia in breve

Ai campionati europei under 18 a Rieti, un atleta ha ottenuto la medaglia d’argento nella marcia, mentre un altro si è classificato quarto per due millesimi. Un atleta pugliese ha concluso i 5000 metri di marcia in 20:40.16, ottenendo il secondo posto. Un concorrente si è fermato al quarto posto, e un altro ha mostrato ottime prestazioni nei 100 ostacoli.