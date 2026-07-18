Davide Sorressa ha vinto la medaglia d’argento nella gara di marcia sui 5.000 metri agli Europei U18 in corso allo Stadio Guidobaldi di Rieti. A soli 15 anni, ha superato un record personale e raggiunto un risultato importante in questa competizione. La sua performance ha portato a un piazzamento sul podio in una gara molto combattuta.

Davide Sorressa ha conquistato la medaglia d’argento sui 5.000 metri di marcia agli Europei U18 di atletica, in corso di svolgimento allo Stadio Guidobaldi Rieti. Prestazione davvero sbalorditiva da parte del classe 2010, che spegnerà le sedici candeline soltanto il prossimo 23 ottobre e che ha fronteggiato a viso aperto rivali più grandi, mostrando un eccellente potenziale e meritandosi il secondo gradino del podio, che lo spedisce di diritto tra le giovani promesse del movimento tricolore da tenere sotto osservazione per il prossimo futuro. Il portacolori dell’ Amatori Atletica Acquaviva si era presentato nella località laziale con il settimo crono di accredito (21:09. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Sorressa si rivela agli Europei U18: splendido argento nella marcia! Sfondato un muro a 15 anni

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