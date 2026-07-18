Anthony Del Pioluogo ha ottenuto la medaglia d’argento nel getto del peso agli Europei U18 di atletica, disputati allo Stadio Guidobaldi di Rieti. L’atleta ha concluso la gara con un lancio che gli avrebbe consegnato l’oro, ma all’ultimo tentativo il suo avversario ha superato la misura. La vittoria è andata a un concorrente che ha migliorato il risultato nel finale.

Anthony Del Pioluogo ha accarezzato la medaglia d’oro nel getto del peso agli Europei U18 di atletica, in corso di svolgimento allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Il 17enne friulano si trovava al comando della gara dopo il quinto tentativo, grazie a una sassata da 19.81 metri che aveva fatto seguito a un 19.24 (fondamentale dopo i due nulli iniziali per proseguire la propria avventura) a un 18.66. L’azzurro dalla chioma bionda era riuscito a mettere la testa davanti al tedesco Clésio de Carvalho per appena tre centimetri e sognava il colpaccio di fronte al proprio pubblico, ma il teutonico ha sciorinato la spallata da urlo all’ultimo assalto e ha spedito l’attrezzo da 5 kg (contro quello da 7,260 dei seniores) a 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anthony Del Pioluogo beffato all’ultimo lancio: argento agli Europei U18, sfuma l’apoteosi nel peso

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