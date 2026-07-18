Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo approccio più pragmatico per sostenere il sistema industriale nazionale. Il ministro ha commentato positivamente la svolta, sottolineando l’importanza di un’attenzione maggiore alle strategie di crescita. L’Unione Europea ha deciso di cambiare rotta, passando da una visione periferica del Mediterraneo a considerarlo un’area chiave per sicurezza e sviluppo economico. La nuova direzione mira a rafforzare le relazioni e la competitività della regione.

L’ Europa deve smettere di guardare il Mediterraneo come una periferia problematica e cominciare a considerarlo per ciò che è: uno spazio decisivo per la sua sicurezza, la crescita e la competitività. È da Catania che Raffaele Fitto indica il cambio di rotta, annunciando una revisione delle politiche europee costruita sulle esigenze concrete dei territori e non sui riflessi della burocrazia di Bruxelles. « Stiamo lavorando per riformare la Politica di Coesione. Le parole chiave sono flessibilità e semplificazione; elementi fondamentali. Stiamo costruendo strategie mirate. Per le isole vengono affrontate alcune questioni tra cui l’insularità ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ets, Fitto plaude al cambio di rotta Ue: “Finalmente un approccio pragmatico per garantire il nostro sistema industriale”

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