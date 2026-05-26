Il settore della lavorazione pelle sta vivendo una crisi senza segnali di ripresa. Cgil, Cisl, Uil e Cna evidenziano che non si vede nessun cambiamento di rotta, mentre occupazione e redditi continuano a diminuire. La situazione si aggrava e non ci sono prospettive di miglioramento a breve termine. Le organizzazioni chiedono interventi immediati per arginare la perdita di posti di lavoro e i cali salariali nel comparto.

C’è un grido d’allarme che si alza dal sistema moda. Cgil, Cisl, Uil e Cna sottolineano con forza la preoccupazione davanti al settore della lavorazione pelle dove non si intravedono segnali di inversione di tendenza rispetto ad una crisi che comprime occupazione e redditi. Le cause? Aumento dei costi energetici, ricadute sul piano internazionale, calo del lavoro e un ricorso agli ammortizzatori sociali che resta elevato. Una preoccupazione che poggia su dati certi dopo sei mesi di attività della Commissione bilaterale provinciale pisana. Numeri alla mano, sono 101 le aziende che, dal primo luglio 2025 al 30 gennaio 2026, hanno fatto ricorso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crisi del sistema moda si aggrava: "Non si intravede un cambio di rotta"

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