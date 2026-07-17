L’Unione Europea ha annunciato una revisione del sistema di scambio di emissioni (ETS), con l’introduzione di più quote gratuite e un investimento di 100 miliardi di euro destinati all’industria. L’obiettivo è aumentare l’elettrificazione fino al 46% e ridurre la pressione sulle imprese, utilizzando il mercato delle emissioni come strumento di finanziamento per la decarbonizzazione. La decisione sarà implementata nel prossimo periodo di programmazione.

Roma, 17 luglio 2026 – Alleggerire la pressione sull’industria, trasformando realmente il mercato delle emissioni di CO2 in uno “strumento di finanziamento per la decarbonizzazione”. È questo l’obiettivo della proposta di revisione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), presentata oggi, 17 luglio, dalla Commissione europea. La riforma è accompagnata da un Piano d’azione per l’elettrificazione, con cui Bruxelles punta a portare al 46 per cento entro il 2040 la quota di energia consumata sotto forma di elettricità. Come indicato dall’esecutivo UE, l’obiettivo, per ora indicativo, sarà valutato nell’ambito del pacchetto sull’Unione dell’energia successivo al 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’UE rivede il sistema ETS: più quote gratuite, 100 miliardi all’industria e obiettivo elettrificazione al 46%

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