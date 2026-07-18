Etnaland, il più grande parco divertimenti e acquatico della Sicilia, resterà chiuso nel 2026 a causa di un sequestro legale per violazioni ambientali. La struttura ha comunicato la decisione con un comunicato ufficiale durante l’estate, annunciando che i cancelli non apriranno nel prossimo anno. La chiusura è legata a un provvedimento giudiziario che ha coinvolto il parco, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle cause specifiche del sequestro.

“ Etnaland non aprirà nel 2026”. Il più grande parco acquatico e divertimenti della Sicilia ha annunciato, con un comunicato in piena estate, che i suoi cancelli rimarranno chiusi. Impossibile mettersi in regola in tempo per la stagione estiva per risolvere le gravi violazioni ambientali evidenziate dall’inchiesta della procura di Catania. Un’indagine iniziata nel 2022 quando un elicottero della Guardia costiera scopre uno strano giro di rifiuti nei terreni vicino il grande parco acquatico di Belpasso, nel Catanese. Accertamenti e sopralluoghi hanno portato, lo scorso febbraio, al sequestro della struttura. I reati contestati sono di gestione di rifiuti speciali non autorizzata, combustione illecita di rifiuti, traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Etnaland resterà chiuso: il più grande parco divertimenti della Sicilia era stato sequestrato per violazioni ambientali

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Etnaland sotto sequestro: parco chiuso, laghetto contaminato e 200 mila tonnellate di rifiuti

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