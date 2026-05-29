Maxi sequestro della Guardia di Finanza per violazioni ambientali
La Guardia di Finanza ha sequestrato materiali e attrezzature durante un'operazione in Valtellina. Le verifiche, condotte dal Reparto Operativo Aeronavale di Como e dai reparti territoriali di Sondrio, sono state coordinate dalla Procura locale. Durante i controlli sono emerse numerose violazioni ambientali, che hanno portato al sequestro di beni e materiali. L’attività si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per bloccare le irregolarità riscontrate.
I Finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Como, insieme ai Reparti territoriali del Comando Provinciale di Sondrio e sotto il coordinamento della Procura di Sondrio, hanno portato a termine un’articolata attività di controllo in Valtellina che ha permesso di far emergere diffuse violazioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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