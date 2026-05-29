Maxi sequestro della Guardia di Finanza per violazioni ambientali

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato materiali e attrezzature durante un'operazione in Valtellina. Le verifiche, condotte dal Reparto Operativo Aeronavale di Como e dai reparti territoriali di Sondrio, sono state coordinate dalla Procura locale. Durante i controlli sono emerse numerose violazioni ambientali, che hanno portato al sequestro di beni e materiali. L’attività si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per bloccare le irregolarità riscontrate.