Maxi sequestro della Guardia di Finanza per violazioni ambientali

Da sondriotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato materiali e attrezzature durante un'operazione in Valtellina. Le verifiche, condotte dal Reparto Operativo Aeronavale di Como e dai reparti territoriali di Sondrio, sono state coordinate dalla Procura locale. Durante i controlli sono emerse numerose violazioni ambientali, che hanno portato al sequestro di beni e materiali. L’attività si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per bloccare le irregolarità riscontrate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I Finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Como, insieme ai Reparti territoriali del Comando Provinciale di Sondrio e sotto il coordinamento della Procura di Sondrio, hanno portato a termine un’articolata attività di controllo in Valtellina che ha permesso di far emergere diffuse violazioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Etnaland sotto sequestro, il video della Guardia Costiera sulla presunta discarica abusiva

Video Etnaland sotto sequestro, il video della Guardia Costiera sulla presunta discarica abusiva

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Prodotti pericolosi e senza etichetta: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Leggi anche: Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Catania: oltre 11 mila articoli contraffatti

Temi più discussi: Frode fiscale e 175 lavoratori irregolari, la maxi operazione in Brianza: sequestrati 3 milioni di euro; Maxi operazione della GdF a Ravenna contro la pirateria audiovisiva; Prodotti pericolosi e senza etichetta: maxi sequestro della Guardia di Finanza; Maxi operazione della Guardia di finanza contro la pirateria audiovisiva: più di 300 milioni di diritti non riscossi.

guardia di finanza maxi sequestro della guardiaMaxi operazione anti riciclaggio della Dda e della Guardia di Finanza di Palermo: scovato il tesoro di Matteo Messina DenaroScoperto il tesoro di Matteo Messina Denaro: 200 milioni di euo depositati e nascosti tra Isole Cayman, Svizzera e Libano. L'indagine, coordinata dalla Dda del capoluogo siciliano, ha consentito di ri ... ilcorrieredelgiorno.it

guardia di finanza maxi sequestro della guardiaAltavilla Milicia. Maxi sequestro da 4 milioni: colpo della Guardia di Finanza a un imprenditore vicino a Cosa NostraI Carabinieri della Compagnia di Bagheria nei giorni scorsi hanno dato esecuzione al provvedimento con cui la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo ha disposto il ... libertasicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web