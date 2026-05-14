Il cantiere della villa di Sting a Massa Lubrense è stato sequestrato per violazioni sulla sicurezza
Il cantiere di una villa a Massa Lubrense, associato a un noto musicista, è stato sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli. L'intervento è avvenuto a causa di irregolarità legate alle norme di sicurezza sul sito di costruzione. L'amministratore della ditta coinvolta è stato denunciato e sono state applicate sanzioni per circa 26.000 euro.
I carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro di Napoli hanno denunciato l'amministratore dell'impresa e comminato sanzioni per circa 26mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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