Estivo al Goisis dieci anni di comunità sotto gli alberi di Monterosso | Qui ci prendiamo cura delle persone

Da bergamonews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Goisis, nel parco di Monterosso, si celebra il decimo anniversario di una comunità che offre uno spazio di incontro e relax. Durante l’estate, molte persone si fermano per un caffè, leggere un libro all’ombra degli alberi o condividere un aperitivo. Alcuni arrivano per lavorare o studiare, altri accompagnano i figli ai laboratori del sabato o cercano semplicemente un luogo dove stare. La struttura si dedica a prendersi cura delle persone.

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Bergamo. C’è chi arriva per un caffè, chi per leggere un libro all’ombra degli alberi, chi per un aperitivo con gli amici o per una cena. C’è chi si ferma a lavorare, chi studia, chi accompagna i bambini ai laboratori del sabato mattina e chi semplicemente cerca un luogo dove stare. Da dieci anni l’estivo Goisis, nel quartiere Monterosso, è molto più di un dehors estivo: è uno spazio di comunità costruito attorno alle persone. “Mi piace definirlo un presidio temporaneo della comunità – racconta Vincenzo Feoli, che insieme a Gianluca Paris guida il progetto -. Durante il giorno molte persone vengono qui per leggere, studiare, stare al fresco o semplicemente trascorrere del tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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