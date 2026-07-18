Estivo al Goisis dieci anni di comunità sotto gli alberi di Monterosso | Qui ci prendiamo cura delle persone

Bergamo. C’è chi arriva per un caffè, chi per leggere un libro all’ombra degli alberi, chi per un aperitivo con gli amici o per una cena. C’è chi si ferma a lavorare, chi studia, chi accompagna i bambini ai laboratori del sabato mattina e chi semplicemente cerca un luogo dove stare. Da dieci anni l’estivo Goisis, nel quartiere Monterosso, è molto più di un dehors estivo: è uno spazio di comunità costruito attorno alle persone. “Mi piace definirlo un presidio temporaneo della comunità – racconta Vincenzo Feoli, che insieme a Gianluca Paris guida il progetto -. Durante il giorno molte persone vengono qui per leggere, studiare, stare al fresco o semplicemente trascorrere del tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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