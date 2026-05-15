Dopo dieci stagioni, l’attaccante lascia la squadra della capitale. In un video pubblicato sui propri canali social, ha ringraziato i tifosi e il club per il percorso condiviso, sottolineando che una parte di lui rimarrà legata a questa esperienza. La società ha annunciato che non è stato raggiunto un accordo per il rinnovo contrattuale. La sua partenza segna un momento di transizione per la squadra, che si prepara a nuove sfide nella prossima stagione.

“Il derby sarà la mia ultima partita all’Olimpico”. Dopo 10 anni di Roma Stephan El Shaarawy saluta per sempre il club giallorosso ormai consapevole che non arriverà il rinnovo per cui ha sperato fino all’ultimo. Ma non c’è assolutamente rancore nelle parole dell’attaccante. Come dimostra un video e un post molto emozionale che ha raccolto in pochi minuti migliaia di messaggi d’amore per il Faraone dopo 346 partite e 65 gol. Su tutti spicca quello di Rafael Leao che ha pubblicato due dita incrociate. Un messaggio in codice? Un ritorno in rossonero? Chissà. Intanto ElSha ci ha tenuto a raccontare la sua storia nella capitale: “Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - El Shaarawy saluta la Roma: "Dieci anni di emozioni, persone e vita. Una parte di me resterà qui"

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