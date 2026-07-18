Giovedì pomeriggio, un uomo di 70 anni è uscito da casa a Vobarno e non è più tornato. I familiari, preoccupati per la sua assenza, hanno allertato i soccorsi. Le ricerche sono in corso, ma al momento non ci sono ancora tracce dell’uomo. La polizia sta coordinando le operazioni di ricerca nella zona.

Era uscito dalla sua casa di Vobarno, giovedì pomeriggio, per una passeggiata. Ma Fabio Beretta, 70 anni, non ha più fatto ritorno. Sono stati i familiari, non vedendolo rientrare, a dare l'allarme e chiamare i soccorsi. Le ricerche continuano senza sosta tra i boschi e i sentieri di Vobarno fino a Villanuova. Al lavoro i tecnici del Soccorso alpino e gli uomini della Protezione civile, oltre ai Vigili del fuoco e ai tanti volontari. Giovedì sera la zona era stata sorvolata anche dall'elisoccorso di Brescia, per le ricerche dal cielo, contemporanee a quelle condotte dai soccorritori via terra, anche al fine di individuare il segnale del telefonino del 70enne. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Esce da casa a Vobarno e non fa ritorno, proseguono le ricerche di Fabio Beretta

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