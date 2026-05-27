Il giovane di 15 anni scomparso ieri da una casa famiglia nel territorio di Calvi. Non aveva soldi né documenti con sé al momento della fuga. Le forze dell’ordine continuano le ricerche senza aver ancora trovato tracce del ragazzo. La famiglia e gli operatori della struttura sono in attesa di aggiornamenti. Le ricerche sono in corso da parte delle forze dell'ordine, che stanno esaminando tutte le piste possibili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora nessuna notizia del 15enne che si è allontanato ieri da una casa famiglia nel territorio di Calvi. Le ricerche del minorenne, avviate dai Carabinieri di Benevento, si stanno concentrando nell’area compresa tra il capoluogo sannita e San Giorgio del Sannio. Secondo quanto emerso finora, il giovane si sarebbe allontanato volontariamente dalla struttura, gestita da una cooperativa sociale della zona in cui risiede. Gli investigatori, al momento, tendono a escludere che il 15enne abbia utilizzato mezzi di trasporto, poiché sarebbe privo di denaro e documenti. I Carabinieri hanno inoltre allertato la Prefettura e le altre forze di polizia per intensificare le ricerche sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Proseguono le ricerche del 15enne: il giovane scomparso da una casa famiglia senza soldi e documenti

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Sur les traces du mammouth disparu : expédition scientifique en Sibérie - Documentaire - BSF

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