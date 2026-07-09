Un uomo è uscito in mare con una canoa e non è più tornato. Le ricerche sono in corso da ieri, coinvolgendo militari della capitaneria di porto, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Non ci sono ancora tracce del disperso. Le operazioni di ricerca continuano nelle acque di Gela.

Da ieri, non si hanno più notizie di un bagnante, uscito in mare, a Gela (Caltanissetta), con una canoa. I militari della capitaneria di porto, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno fatto partire le ricerche. Le attività sono in corso anche questa mattina, con l’impiego di mezzi nautici e aerei. La canoa è tornata a riva, ma dell’uomo nessuna traccia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Esce in mare in canoa e non fa ritorno, ricerche in corso a Gela

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