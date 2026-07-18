escalation di attacchi tra usa e iran colpiti cinque paesi del golfo

Questa notte sono stati colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime in cinque Paesi del Golfo. La serie di attacchi tra Stati Uniti e Iran, iniziata dopo la fine della tregua, continua ad allargarsi. Il comando centrale statunitense ha confermato l’attacco di obiettivi militari nella regione, senza specificare ulteriori dettagli. La crisi si protrae da circa una settimana.

Da una settimana dalla fine della tregua continua ad ampliarsi il raggio d’azione degli attacchi di Stati Uniti e Iran. Il comando centrale Usa (Centcom) ha riferito che questa notte sono stati colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. “Le forze statunitensi impiegarono aerei da caccia, droni aerei e navi da guerra oltre ad altri risorse” scrive il Centcom su X. Sempre il comando militare americano fa sapere che resta il blocco ai porti iraniani e che più di 50.000 militari statunitensi operano in tutto il Medio Oriente, rimanendo – si legge – “vigili, letali e pronti”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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