Gli Usa annunciano nuovi attacchi all’Iran che minaccia i Paesi del Golfo

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di condurre nuovi attacchi contro l’Iran se la situazione nello Stretto di Hormuz non si risolverà. I potenziali obiettivi includono ponti e centrali elettriche. La minaccia si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni e di preoccupazioni per la sicurezza dei Paesi del Golfo. La comunicazione ufficiale indica che gli attacchi sarebbero una risposta a specifici comportamenti dell’Iran.

Roberta Barbi – Città del Vaticano Ponti e centrali elettriche: potrebbero essere questi i nuovi obiettivi strategici degli attacchi contro l’Iran minacciati dagli Stati Uniti se non si risolverà al più presto la situazione nello Stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump ha riunito i vertici della sicurezza militare per valutare una possibile escalation che potrebbe non risparmiare neppure l’isola di Kharg, principale terminal petrolifero iraniano. La risposta di Teheran Se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alle minacce di colpire ponti e centrali elettriche in Iran, "tutte le infrastrutture della regione" saranno... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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USA | Trump annuncia nuovi attacchi allIran: Controlleremo lo Stretto di Hormuz

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