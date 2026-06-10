Usa-Iran escalation nel Golfo | attacchi reciproci dopo l’abbattimento dell’Apache

Nella regione del Golfo si sono verificati attacchi militari tra Stati Uniti e Iran nelle giornate di martedì e mercoledì. Gli scontri sono iniziati dopo l’abbattimento di un elicottero Apache e hanno coinvolto basi americane e obiettivi in Iran. Le operazioni sono attualmente contenute, ma l’escalation ha portato a un aumento delle tensioni tra le due parti.

Un nuovo capitolo della tensione tra Stati Uniti e Iran ha visto nella giornata di martedì e mercoledì un rapido scambio di attacchi militari, per ora contenuto, che ha coinvolto direttamente il territorio iraniano e basi americane nella regione del Golfo. Secondo quanto riferito dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), le forze americane hanno lanciato martedì sera, intorno alle 17:00 ET, attacchi «di autodifesa» contro l’Iran in risposta all’abbattimento di un elicottero d’attacco Apache dell’Esercito Usa avvenuto il giorno precedente vicino allo Stretto di Hormuz. L’equipaggio è stato recuperato senza perdite umane. Si tratta del primo Apache perso in questo conflitto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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